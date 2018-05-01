Рада-2014: в ожидании драк и реформ

ЦИК заканчивает принимать протоколы с мокрыми печатями от региональных избиркомов, представители крупнейших фракций будущего парламента уже договариваются о формате коалиции, состав Верховной Рады восьмого созыва все же обновился (в парламент не попали коммунисты, зато появилось много новых лиц – общественных активистов, журналистов и комбатов). Тем не менее, методы, которыми велась эта избирательная кампания, к сожалению, не сильно отличались от типичных для украинских выборов времен Януковича и Семьи.

Сумеет ли новый парламент, избранный в условиях войны и не всегда честной политической конкуренции, стать лучше, продуктивнее и эффективнее предыдущего? На что готовы пойти новоизбранные депутаты, чтобы процесс создания коалиции не стал повторением грустного урока 2006 года? Над какими законами новые парламентарии будут работать в первую очередь? Ответы на эти вопросы искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

К дискуссии были приглашены без пяти минут депутаты от всех политических сил, преодолевающих проходной барьер на выборах Верховной Рады. Однако Оппозиционный блок и Радикальная партия, предварительно согласившись принять участие в разговоре, в последний момент отказались от прямого эфира.

Что же касается остальных участников проекта, все они сходятся во мнении, что парламент восьмого созыва будет пестрым, и не исключают возможности физического противостояния во время принятия тех или иных законодательных актов. В частности, кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» Игорь Луценко отметил, что парламент не сможет нормально работать из-за агрессивных действий ряда народных депутатов, в том числе из Радикальной партии. По его словам, сделать такой прогноз его заставляет пример работы Киевского городского совета, депутатом которого он является. «У нас, в Киевсовете, есть традиция - начинаем заседание с того, что Радикальная партия идет бить Кличко, - сказал он. – Ну, они, как правило, не доходят, потому что их останавливают, но такое начало оно всегда энергетически заряжает. И не всегда в ту сторону». По его словам, «у них такой стиль, что возникает подозрение, сможет ли вообще парламент работать».

В свою очередь, кандидат в народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко отметил, что «сумасшедших хватает, в том числе и под куполом (речь идет о помещении Верховной Рады, где проходят пленарные заседания - УНИАН). Но я думаю, что большинство людей, а большинство там абсолютно адекватное, не допустят этого цирка».

«Мне кажется, что мы должны гасить такие проявления агрессии в любой форме, потому что мир на нас смотрит и мир хочет видеть понятного и прогнозируемого партнера… И мы не имеем права допустить того, что у нас творилось последние несколько лет», - считает кандидат в народные депутаты от партии «Объединение «Самопомич» Виктория Войцицкая.

В то же время кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт» Сергей Высоцкий не исключает, что агрессия и провокации могут быть и со стороны Оппозиционного блока. «Я считаю, что может произойти, что «выпрется», простите меня, на трибуну какой-то человек из Оппозиционного блока и начнет рассказывать, что правильно всех на Майдане... И все, и понеслось», - сказал он. По его словам, «не исключено, что они будут раздражителями по заданию Кремля, чтобы раскачивать парламент Украины».

Тем не менее, тот факт, что Оппозиционный блок прошел в парламент, некоторые эксперты и кандидаты от демократических партий считают позитивным фактором внеочередных выборов Верховной Рады. В частности, аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев уверен, что в правительстве должен быть человек, который будет разговаривать на «одном языке» с электоратом с востока Украины. «Протестный потенциал, в том числе, пророссийской направленности, никуда не делся, и об этом свидетельствует победа в пяти областях Оппозиционного блока. Лишь 10% в общем рейтинге Оппозиционного блока составляют избиратели Донецкой и Луганской областей, где сложилась нестабильная ситуация. Остальные - это стабильные регионы юга и востока. Даже в тех регионах, где мы привыкли называть крепкой власть с явными проукраинскими лозунгами», - напомнил эксперт.

В этой связи, по его мнению, при образовании «проукраинской, проевропейской коалиции» необходимо дать ответы на «базовые опасения этой большой электоральной группы социально-экономического характера». «Например, если большая часть избирателей опасается относительно будущего крупной промышленности и из-за определенных информационных манипуляций связывает это будущее с российскими влияниями, необходимо, чтобы в правительстве появился представитель, авторитетный, независимый от России, который будет говорить на одном языке с этой электоральной группой. Этого в предыдущем правительстве не было», - сказал Клюжев.

В том числе, считает он, необходимо рассматривать возможность привлечения к работе правительства представителей этих регионов, которые не связаны с Партией регионов или каким-то влиянием России. «Пусть этот человек не будет известен на общегосударственном уровне, но это снимет напряженность в этой электоральной группе и не позволит манипулировать ею в интересах России», - пояснил он.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты (партия «Блок Петра Порошенко») Александр Черненко считает, что нынешней оппозиции нельзя отдавать руководство парламентским комитетом по вопросам свободы слова (традиционно, эта должность отдается представителю парламентского меньшинства). «Есть парламентские комитеты, которые так или иначе отойдут оппозиции... Многие сегодня в оппозиции, мы видели. Если отдать, например, традиционно парламентский комитет по свободе слова оппозиции - там есть такие люди, которые душили эту свободу слова. Мы это знаем и мы это видели», - подчеркнул Черненко.

Собственно, после того, как новая Верховная Рада определится с коалицией и оппозицией, распределит министерские портфели и парламентские комитеты, необходимо будет заняться законотворчеством. Первоочередные вопросы, которые должны будут принять новые депутаты, в целом, выписаны в проектах коалиционных соглашений от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Но в Комитете избирателей Украины считают, что, помимо этих реформ, Верховной Раде необходимо принять изменения в избирательное законодательство. «От наших коалициантов ожидаем, в первую очередь, принятия изменений в избирательное законодательство», - сказала заместитель гендиректора КИУ Наталия Линник.

По ее мнению, это особенно важно, учитывая анонсирование проведения внеочередных местных выборов уже весной 2015 года.

УНИАН