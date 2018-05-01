Коалициада-2014: Чем чреваты фантомные боли предыдущих созывов Рады

В условиях парламентско-президентской республики создание в новоизбранном парламенте коалиции – одно из главных заданий для депутатского корпуса. Поскольку именно коалиция в дальнейшем сформирует Кабинет министров и будет заниматься воплощением программы необходимых стране реформ. Впрочем, несмотря на то, что Конституция предполагает формирование парламентского большинства в течение месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, потенциальные лидеры внеочередной избирательной кампании заговорили о необходимости подписания коалиционного соглашения «на будущее» задолго до 26 октября. Однако договориться до дня голосования не удалось.

В этой связи не удивительно, что и варианты вышеупомянутого соглашения, которые, видимо, готовились заранее, появились в информпространстве до того, как Центральная избирательная комиссия закончила подсчет голосов избирателей. Правда, произошло это не без неприятных экивоков. Дело в том, что первым свой вариант коалиционного соглашения (48 страниц, в основу которых легли ключевые тезисы президентской Стратегии-2020) на своем сайте опубликовал Блок Петра Порошенко, занимающий, по результатам избирательной кампании, второе место. И это вызвало некоторое возмущение в рядах лидеров избирательной гонки – «Народного фронта». В результате, вслед за президентской партией, свой вариант соглашения (включающий в себя список из 36 законопроектов, которые Раде нужно принять до конца года, и план действий нынешнего Кабмина по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС) внесли и «фронтовики».

Суть этого ментального спора между «гетьманами» проста: «Народный фронт» претендует на первоочередное право формирования коалиции по праву победителя избирательной гонки, а Блок Петра Порошенко – по праву самой крупной фракции в Верховной Раде будущего созыва.

«Ответственность за судьбу государства лежит на президенте и на партии, которая занимает первое место во время этих парламентских выборов», - сказал лидер «Народного фронта», премьер-министр Арсений Яценюк и добавил, что, помимо БПП, приглашает к участию в переговорах о создании коалиции «Батькивщину», «Самопомощь» и Радикальную партию.

«Независимо от того, какие дискуссии сегодня происходят между будущими субъектами коалиции, фракция Блок Петра Порошенко будет основой этой коалиции… - самой многочисленной в парламенте восьмого созыва», - парировал руководитель избирательного штаба партии БПП Виталий Ковальчук.

А его коллега по партии Владимир Гройсман добавил, что предварительно в коалицию приглашены партии «Народный фронт», «Самопомощь», «Батькивщина», и, потенциально может рассматриваться Радикальная партия.

2014 – не 2006

Впрочем, помимо первоочередности в вопросе начала формирования коалиции, проблемой, вероятно, является распределение кресел и портфелей в комитетах Верховной Рады и Кабмине. Каждый раз после парламентских выборов, сколько бы новоизбранные депутаты не рвали на себе рубахи, рассказывая о чистоте своих намерений, отсутствии личных выгод и неприятии квотного распределения мест в комитетах и министерствах, на деле за коалиционными соглашениями стоит именно этот вопрос.

В нынешней ситуации, в вопросе будущих назначений, потенциально, можно выделить два фактора. Заинтересованность в распределении мест у одной стороны – это попытка получить как можно больше рычагов влияния в парламенте и правительстве, учитывая довольно слабую президентскую вертикаль. У другой – нежелание отдавать полномочия, но, в то же время, и нежелание нести персональную ответственность за происходящее в стране.

В принципе, нечто похожее Украина уже переживала в 2006 году, когда противостояние между фракциями БЮТ и Наша Украина привело к тому, что их потенциальный «друг» по коалиции – социалисты, так и не дождавшись консенсуса относительно разделения должностей, переметнулись в лагерь Партии регионов. И это стало основой для премьерства Виктора Януковича.

Впрочем, по мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, сегодня вряд ли стоит ожидать противостояния между Порошенко и Яценюком по примеру «Ющенко-Тимошенко». «Не стоит впадать в крайности. Между ними нет никакого конфликта. Есть банальная конкуренция, соревнование. И «Народный фронт», и «Блок Порошенко» демонстрируют, что являются победителями (выборов) и предлагают свои условия создания коалиции. Это - как на базаре, простите за такое сравнение: продавец и покупатель называют свою цену, но, в конце концов, договариваются», - убежден политолог.

Подобный торг может быть вполне уместным, учитывая, что оба варианта коалиционного соглашения, несмотря на различия по степени проработки, подготовки и подачи, идеологически близки. Причем, близки не только пропрезидентской силе и «фронтовикам», а и другим демократическим силам, которые проходят в Верховную Раду и которые заявляли в своих программах курс на реформы.

Врозь - никак

Кроме того, если учитывать количество мандатов у лидеров избирательной гонки, у Блока Порошенко и «Народного фронта», чисто арифметически, коалиция друг без друга не складывается. По мнению Фесенко, это означает, что они обречены договариваться. «Они не могут не договориться, этому есть несколько причин. Ни Блок Порошенко, ни «Народный фронт» не смогут сформировать коалицию друг без друга. Если же они ее не сформируют, правительство будет в статусе исполняющего обязанности, а, значит, не будет денег от наших международных партнеров. В результате, без денег, Арсений Петрович, какие бы он программы ни писал, работать не сможет», - считает политолог.

Акцентирует внимание на обязательном одновременном участии в коалиции БПП и НФ и руководитель Аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин. По его мнению, перекос в любую сторону создаст предпосылки и риски распада коалиции и следующих досрочных выборов в парламент. «Поэтому я убежден в необходимости сдерживания аппетитов и построения долгосрочной работы на перспективу», - сказал он.

В целом, по его мнению, ситуация с формированием коалиции дает основания для сдержанного оптимизма. «Однако, на мой взгляд, участникам переговорного процесса нужно не забывать о необходимости соблюдения баланса в распределении должностей. Сегодня одним из позитивных факторов является то, что переговорный процесс выносит за скобки кадровые назначения. Это вселяет надежду, что переговоры будут касаться больше идеологических и политических аспектов работы будущей коалиции, а не традиционного распределения кресел, как это было ранее... Но, если один из лидеров будет настаивать на получении кресел и правительства, и руководства ВРУ, стабильность коалиции в будущем будет подорвана», - считает эксперт.

Остальным же потенциальным участникам коалиции, хочешь - не хочешь, тоже придется соглашаться с правилами игры от БПП и НФ. Иначе можно крупно проиграть. «Например, проиграть может «Самопомощь», если начнет «кидать понты» и говорить: мы пойдем или мы не пойдем», - отметил Фесенко.

Собственно, что касается «Самопомощи», в партии уже заявили, что готовы влиться в парламентское большинство, если текст коалиционного соглашения будет доработан и станет совместным продуктом всех участников парламентской коалиции. А лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, в свою очередь, отметила, что парламентское большинство должно быть создано в кратчайшие сроки и объединять «все пять демократических партий, избранных в Верховную Раду». Что же касается вариантов коалиционного соглашения, Тимошенко считает, что важными являются и предложения НФ, и предложения БПП: «Нам, совместными усилиями, надо создать единое коалиционное соглашение, которое будет учитывать все предложения».

В целом, по словам Анатолия Баронина, безусловным плюсом сегодня является открытость обсуждения коалиционного соглашения и тот факт, что участники переговорного процесса вынесли свои предложения фактически сразу после выборов. «Кроме того, коалиционное соглашение содержит перечень реформ, которые парламентское большинство и правительство намерены реализовать. На мой взгляд, это создает некую систему ответственности и прогнозируемости действия парламента. То есть нюансы могут меняться, но общая дорожная карта работы Верховной Рады будет определена заранее», - отметил он.

Дорожная карта

Собственно, основой коалиционного соглашения от БПП является Стратегия устойчивого развития «Украина-2020» - разработанный президентом план изменений, реализация которого обеспечит внедрение европейских стандартов жизни и достойное место Украины в мире. В документе четко перечислены реформы, которые уже не раз были озвучены. Они включают в себя обязательства Украины перед Международным валютным фондом по программе кредитования stand-by, а также Европейским Союзом в рамках подписания соглашения об ассоциации.

Главное в политическом проекте соглашения от БПП – формирование правительства и изменение регламента его работы, уход в отставку КМУ в случае несогласования с коалицией основных макроэкономических и бюджетных показателей. Первоочередная задача - правительство должно представить в ВР проект госбюджета на 2015 год до 15 декабря и ежемесячно отчитываться перед парламентариями о внедрении коалиционного соглашения.

Что касается экономических предложений, то в их числе: реформирование «Нафтогаза» и «Укрзализниці»; модернизация коммунальной сферы; открытие рынка земли, ограничение доли импортеров газа до не более 30%; либерализация валютного регулирования и снятие ограничений для трансграничного движения капитала; налоговые преобразования, а также реформы в сферах приватизации и тарифообразования. Кроме того, децентрализация власти и реформа местного самоуправления.

По мнению финансового аналитика Эрика Наймана, этот проект выглядит «очень достойно и продуманно». «Он, действительно, может стать хорошей платформой для запуска полномасштабных реформ. А вот проект от «Народного фронта» больше похож на популизм. Хотя и здесь посыл правильный - указаны множество ссылок на законопроекты. Так что, в целом, базис для начала реформ есть. Осталось их запустить и спрашивать с ответственных», - сказал он.

В свою очередь, руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен считает, что проект коалиционного соглашения от Блока Порошенко, который можно было бы взять за основу для поиска консенсуса, мягко говоря, требует доработки. «К примеру, если говорить о финансовом секторе, то здесь (в проекте – УНИАН) есть как логические и красивые фразы, так и незавершенные мысли. Последний пункт этого раздела, на мой взгляд, очень выразительный. Цитирую: «запровадження постійно функціонуючого механізму отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів з державного бюджету для забезпечення безперебійного виконання зобов’язань щодо повернення гарантованого державою обсягу депозитів фізичних осіб у неплатоспроможних банках». В результате, «злые языки» могут ссылаться на это пункт и говорить, мол, смотрите, они же будут все время существования этой коалиции бездействовать, а банки будут и дальше «проблемными», и дальше по цепочке. То есть, фонд гарантирования вкладов, будет постоянно брать деньги у налогоплательщиков (нас с вами) и рассчитываться за просчеты «банкиров», - пояснил он.

По мнению эксперта, данный документ должен содержать мысли по поводу функционирования и взаимосвязи правительства и нацбанка. А именно - стратегию и направление фискальной и монетарной политик.

В то же время, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук отмечает, что в проекте коалиционного соглашения прописаны правильные слова и идеи, но смотреть нужно не по словам, а по делам. «ЕСВ снижают, соцзащита - от уровня доходов, 100% учет газа и тепла по счетчикам, снижение бюджетных расходов на 25%... И добавить нечего. Но не нужно забывать, что программа Януковича «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» тоже была сплошным позитивом и обещала грандиозный экономический прорыв. Поэтому посмотрим по делам. Все в программе правильно, осталось только реализовать», - сказал эксперт.

…Таким образом, глобального противостояния по вопросу коалиционного соглашения и реформ, которые должны быть реализованы новым парламентским большинством, у Блока Порошенко и Народного фронта нет. Сегодняшние нервные заявления с обеих сторон не больше, чем политические игры, от которых, в силу «менталитета», отечественный политикум пока не может отказаться. А следовало бы. Иначе, затягивание в создании коалиции и формировании Кабмина, а также, как следствие, проведении реформ, чревато в нынешней непростой ситуации дефолтом Украины.

Нана Черная, Татьяна Урбанская