Украинский интерес. Миллиард с General Electric, варшавские маневры и адвокат Мингарелли

Украина продолжает наращивать связи с Соединенными Штатами. Если в прошлом году ключевыми событиями стали поставки заокеанского антрацита и ПТРК Javelin, то в этом году знаковым можно назвать подписание договора «Укрзализныци» с корпорацией General Electric на сумму в миллиард долларов, который позволит в течение нескольких ближайших лет существенно обновить локомотивный парк нашей страны. К тому же интересы американского бизнеса серьезно стимулируют и внимание Госдепартамента к происходящему в Украине, что явно не будет лишним в условиях российской гибридной агрессии.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал не отказываться от Минских договоренностей, которые могут помочь возвращению нашей стране оккупированных территорий Донбасса. Он подчеркнул, что успешного военного пути восстановления суверенитета Украины сегодня не существует. Волкер уверен, что поставки оружия ВСУ не ограничатся исключительно Javelin, и наша армия сможет закупать необходимое ей вооружение.

Украина начала процесс привлечения к ответственности России за нарушение норм Морского права, передав соответствующий меморандум в арбитраж ООН. Наверное, не стоит ожидать экстренного рассмотрения этого дела, но правосудие зиждется на неотвратимости. По крайней мере, российские оккупанты уже прекратили добычу газа на крымском шельфе.

После направления Анджеем Дудой закона о расширении полномочий Института национальной памяти на рассмотрение конституционного трибунала тональность звучащих из Варшавы заявлений несколько изменилась. Правда, в президентской канцелярии подчеркнули, что разочарованы результатами переговоров вице-премьеров Павла Розенко и Петра Глинского и ожидают от Украины конкретных мер по вопросам эксгумации польских захоронений. Маршалок Сейма Станислав Карчевский подчеркнул, что закон об ИНП не вступит в силу с 1 марта 2018 года, а премьер Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что уточнения от конституционного трибунала в него парламентарии смогут оперативно внести. Интересно отметить, что офис Общества венгров Закарпатья пытались поджечь граждане Польши, представляющие праворадикальную организацию «Фаланга».

Не успели в Брюсселе заявить о стремлении направить вектор расширения Союза на Западные Балканы, как в Любляну и Белград отправился министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Москве не скрывают наличия «особых интересов» в «мягком подбрюшье Европы», и уже заручились заверениями президента Сербии Александра Вучича, что та не будет присоединяться к санкциям против России. О серьезности намерений России свидетельствует и прошлогодняя попытка российских спецслужб осуществить переворот в Черногории.

В неожиданном качестве выступил глава представительства Европейской Комиссии в Украине Хьюг Мингарелли. Неоднократно критиковавший украинское руководство европейский дипломат заявил, что реформ в Украине не видят только идиоты или люди с ограниченным мышлением. Подобное заявление породило немало комментариев и позволило записать Мингарелли в ряды сторонников Порошенко.