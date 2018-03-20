Украинский интерес. Три года на том же месте, попытка в Варшаве и козни Будапешта

Третья годовщина подписания Минских договоренностей вряд ли является праздничным поводом, однако она позволяет оглянуться назад, вспомнить ситуацию 2015 года и сравнить ее с нынешней. Изменения ощущаются не только на Донбассе, но и в отношении к происходящему на востоке Украины мирового сообщества. В столице Беларуси (ценность которой как «контрибутора безопасности» заметно упала) тогда удалось договориться об уменьшении интенсивности боевых действий, к Минским договоренностям привязаны и санкции ЕС и США против России. Понятно, что сегодня договоренности оценивают по-разному, и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул готовность Вашингтона содействовать урегулированию конфликта. Интересно, что Кремль пытается использовать апробированную в Украине тактику и в Сирии, но там получил жесткий отпор от американских войск. Украина продолжает рассчитывать преимущественно на себя в противостоянии с Россией в военном плане, а в политическом - ситуация несколько иная.

Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности подчеркнул, что действия России стали мировой гибридной войной, несущей угрозу не только нашей стране. С его словами интересно корреспондируются выводы, сделанные в США, Великобритании и Австралии, о причастности России к летней атаке вируса NotPetya. Украинский президент призвал руководствоваться общими ценностями, не признавать результаты президентских выборов в РФ на территории оккупированного Крыма и не допустить возвращения российской делегации в ПАСЕ. По словам Порошенко, если санкции не работают, то их можно и нужно усилить. Он призвал НАТО и ЕС держать двери открытыми для Украины. Следует признать, что интерес мирового сообщества к происходящему на Донбассе падает, «держать линию» в отношениях с Россией становится все сложнее, поэтому необходимы новые формулировки и подходы.

В Мюнхене ожидались переговоры Нормандской четверки на уровне министров иностранных дел, однако комплекс обстоятельств привел к тому, что обсуждение ситуации на Донбассе ограничилось встречей Павла Климкина и Сергея Лаврова. Очевидно, министры иностранных дел Украины и России продолжили диалог, начатый Петром Порошенко и Владимиром Путиным в начале недели, но без особого успеха. В Кремле отлично понимают чувствительность темы заложников для украинской власти, потому будут использовать ее максимально интенсивно.

Переговорный процесс между польскими и украинскими чиновниками возобновился в Варшаве, где встретились вице-премьеры Пьотр Глинский и Павел Розенко. Их встрече предшествовали не слишком приятные заявления Матеуша Моравецкого, в стремлении сгладить неловкость в отношениях с Израилем поставившего знак равенства между Богданом Хмельницким и вождями третьего рейха. Польский премьер также подчеркнул, что его страна приняла миллионы украинских беженцев, не уточняя степень их вклада в развитие польской экономики. Анджей Дуда, как оказалось, в скандальном законе о расширении полномочий Института национальной памяти опротестовывает формулировки «украинские националисты» и «Восточная Малопольша».

Если шансы на возобновление диалога между Украиной и Польшей остаются высокими, то тональность обмена мнениями между Киевом и Будапештом остается недружелюбной. Даже факт о том, что попытка поджога здания общества венгерской культуры Закарпатья была

осуществлена праворадикалами из одной из стран Европейского Союза не является для руководства Венгрии аргументом для восстановления диалога. Представителей венгерской общественности отказываются от участия в консультациях о законе «Об образовании». Причины ухудшения украинско-венгерских отношений лежат в стремлении партии «ФИДЕС» заработать дополнительные очки накануне парламентских выборов, усилив тем самым свои позиции, так что до апреля потепления на этом направлении ожидать не приходится.

Евгений Магда