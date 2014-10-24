Адмирал США: Россия должна полностью вывести свои войска из Украины

Об этом в интервью чешскому информационному канала ČT24 заявил адмирал Джеймс Ставридис, бывший командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе, передает радио "Свобода".

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"Украина - суверенное государство, на ее территории без разрешения украинской армии не должны находиться российские части. Эти части нужно было бы устранить, однако полного вывода российского войска мы не видим", - отметил Джеймс Ставридис.

По мнению американского военного специалиста, нельзя верить словам Владимира Путина, что российских военных в Украине нет. НАТО отслеживает передвижение войск, "мы знаем, что в Украине находятся российские части, и это очень провокативно, гораздо больше, чем любое из того, что делает НАТО", - отметил американский адмирал.

Джеймс Ставридис также отметил, что Украина, "как и любое демократическое государство, которое готово реализовать идеи Североатлантического альянса, может вступить в НАТО". То есть "представление о том, что НАТО сводит какую-то стену - ложное", считает бывший командующий вооруженными силами НАТО.