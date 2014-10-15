НАТО не фиксирует отвода российских войск от украинской границы

Об этом сказал верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав агентству Ассошиэйтед Пресс в Салониках, передает "Украинская правда".

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Генерал отметил, что вывод всех российских войск является "важной частью нормализации ситуации" в этом районе.

Как известно, в субботу президент России Владимир Путин отдал приказ вернуть 17 600 российских военных из Ростова на свои базы. Кремль заявлял, что эти военные принимали участие в учениях.