НАТО не фиксирует отвода российских войск от украинской границы
17:49, 15 октября 2014Политика
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В НАТО пока не видят "существенных движений" в отводе российских войск из приграничного с Украиной региона России.
REUTERS
Об этом сказал верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав агентству Ассошиэйтед Пресс в Салониках, передает "Украинская правда".
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Генерал отметил, что вывод всех российских войск является "важной частью нормализации ситуации" в этом районе.
Как известно, в субботу президент России Владимир Путин отдал приказ вернуть 17 600 российских военных из Ростова на свои базы. Кремль заявлял, что эти военные принимали участие в учениях.
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