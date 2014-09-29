Более половины избирателей хотят вступления Украины в НАТО - опрос

Против вступления Украины в НАТО высказались 19%, 18% признались, что не голосовали бы на таком референдуме, еще 10% не определились со своим отношением, говорится в исследовании GFK.

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Традиционно, наибольшая поддержка вступления в НАТО среди жителей западного региона и киевлян (73% и 71% соответственно), а самая низкая на юге и востоке страны (36% и 27%). Мужчины в большей мере поддерживают вступление в НАТО, чем женщины (60% против 47% среди женщин).

Опрос проводился GfK Ukraine по заказу Общественной организации «Фонд «Открытая политика» в течение 24-28 сентября 2014 года. Объем выборки: 976 респондентов, которые не исключают возможности принять участие в выборах в Верховную Раду Украины, в возрасте от 18 лет (согласно национальной репрезентативной выборки). Опрос проводился методом телефонного интервью (звонки на мобильные номера). Максимальная погрешность - 3,1%