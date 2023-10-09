Толчки ощутили также во Львовской и Тернопольской областях.

В Ужгороде произошло землетрясение магнитудой 4,5. Толчки также ощутили в других областях.

В Сети публикуют видео из Ужгорода, на которых видно, что в домах шатаются люстры. О толчках также сообщали жители Львовской и Тернопольской областей.

В частности, землетрясение ощутили в некоторых районах Львова.

"Львовяне сообщают о незначительных толчках около 21:35, похожих на землетрясение. Уточняем информацию", – написал мэр Львова Андрей Садовой.

Известно, что эпицентр землетрясения находится в Словакии. Его также ощутили в Польше и Венгрии.

Обновлено: Информацию о землетрясении подтвердили в Закарпатской ОВА.

Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилищных секторов.

"По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации. По состоянию на данный момент информации о возможных угрозах нет. Председатель ОВА Виктор Микита призвал жителей быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий", – говорится в сообщении.

Обновлено: Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что жители Львова могли ощутить последствия землетрясения.

"Сегодня ориентировочно в 21:23 жители Львова, живущие на верхних этажах, могли ощущать легкое покачивание. Произошло землетрясение. Эпицентр – в Словакии. В эпицентре оно было магнитудой до 5 баллов по шкале Рихтера. У нас – ниже. Больше информации позже" , – заявил он.

Мэр Львова Садовый также заявил, что толчки, которые были ощутимы во Львове, – это последствия землетрясения в Словакии.

Обновлено: По оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений и работают в штатном режиме, сообщил глава Закарпатской ОВА.

"По информации отдела сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, эпицентр землетрясения – в селе Новая Келча (Словакия). Магнитуда 5 баллов. Время – 21:23", – написал он.

Землетрясения в мире: другие новости

На днях сильное землетрясение магнутудой выше 6 произошло в Афганистане. Его жертвами стали более 2 тысяч человек. Число погибших может быть выше, поскольку под завалами находятся люди.

В начале октября одно из сильнейших за последние 40 лет землетрясений произошло в Неаполе. Толчок магнитудой 4 произошел в вулканическом регионе Флегрейские поля. Местные жители опасались, что после этого начнется извержение вулкана.

Вас также могут заинтересовать новости: