Наталья Диденко прогнозирует, но 15 и 16 июля в Украине будет тепло и почти без осадков.

Антициклон Fee обусловит в Украине сухую и солнечную погоду почти без осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В течение 15-16 июля именно наш славный Fee обусловит практически повсюду белые облачка, синее небо и яркое солнце - сухую погоду. Только на Луганщине и завтра еще и на Харьковщине возможны отдельные кратковременные дожди с грозами", - сказала синоптик.

По ее данным, горячий воздух из Сахары пока обходит Украину. "Температура воздуха 15-16 июля составит эксклюзивно комфортные +25...+29 градусов, немного свежее на северо-востоке и традиционно выше в южной части и на Закарпатье, +28...+31 градус", - спрогнозировала она.

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Также, по данным синоптика, более +30 может быть в воскресенье в западных областях Украины.

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с комфортной температурой воздуха +26...+28 градусов.

"В понедельник в столице возможна жара до +30 градусов, однако уже во вторник пройдет дождь и температура воздуха немного снизится", - спрогнозировала специалист.

На сегодня, 14 июля, в большинстве областей Украины объявлен I уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы. В Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируются значительные дожди. Повсеместно, кроме западных областей, будут порывы ветра 15-20 м/с, а на Левобережье в отдельных районах - град.

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