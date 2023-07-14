В Украину вернется солнечная погода с небольшой облачностью, заметно потеплеет, а дожди практически прекратятся.

На выходных, 15 и 16 июля, украинцев ждет изменение погоды. После дождливой пятницы осадки практически прекратятся, станет больше солнца, а температура заметно повысится - местами вернется 30-градусная жара. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +27°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +31°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+28°. В воскресенье температура будет +15°...+31°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье - небольшая облачность, +21°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +17°, днем +25°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +15°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье температура составит +16°...+28°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +16°...+26°. В воскресенье - небольшая облачность, +17°...+27°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье будет небольшая облачность, небольшой дождь, ночью +15°, днем +24°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +15°, днем +24°, ливень.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +10°, днем столбики термометров покажут +26°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит +13° ночью и днем +30°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +14°...+30°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +14°...+29°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +30°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +21°...+30°.

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