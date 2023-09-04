Завтра в Украине еще кое-где будет дождить, а в дальнейшем ожидается сухая и свежая погода.

Завтра, 5 сентября, на погоду в Украине будет влиять антициклон Olenka. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко. По ее данным, он организует для нас сухую погоду.

"Дождей преимущественно не будет, разве немного на востоке и в Приазовье пройдут", - спрогнозировала синоптик.

Температура воздуха, по ее словам, ожидается комфортной, +22...+26 градусов. На юге воздух прогреется до +29 градусов.

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В Киеве 5 сентября также будет сухо, а столбики термометров будут показывать роскошные +25 градусов.

"В дальнейшем в Украине - бабье лето, будет повсюду сухо, свежо, не холодно", - порадовала Наталья Диденко.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Синоптик Игорь Кибальчич, прогнозирует, что в ближайшие дни температурный фон окажется чуть выше нормы, а осадков будет крайне малоо. Такая погода, по его данным, будет способствовать развитию засухи и сохранению наивысшего уровня пожарной опасности в лесах.

По данным Погода УНИАН, осадки в Украине ожидаются только в начале недели. В дальнейшем будет доминировать сухая погода с небольшой облачностью. Перед выходными ожидается небольшое похолодание, но уже в конце недели температура снова вернется к комфортным показателям по всей стране, а местами на севере, юге и в Закарпатской области воздух прогреется до +26°...+28°.

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