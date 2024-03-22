В субботу на воскресенье воздух в Украине будет прогреваться до +10...+17 градусов.

До конца недели в Украине будет теплеть. На выходных воздух местами уже будет прогреваться до +17, однако не все так гладко. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует усиление ветра и некоторое похолодание на западе нашей страны. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Так, по ее данным, сегодня в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +9...+14 градусов, а 23-24 марта потеплеет до +10...+17.

Сегодня дожди вероятны лишь местами в западных областях, остальная территория Украины будет принадлежать сухой, даже солнечной, погоде.

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"В субботу-воскресенье усилится ветер, а в западных областях 24-го марта похолодает на несколько градусов", - предупредила специалист.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по данным Наталки Диденко, 22 марта осадков не ожидается, будет светить солнышко, а дневная температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

23-24 марта в столице потеплеет до +10...+14 градусов, однако в субботу и воскресенье в отдельных районах Киева возможен небольшой дождь.

"И важный нюанс - южный или юго-западный ветер может быть порывистым", - отметила синоптик.

В Украину мчится летнее тепло - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что последние дни марта в Украине будут очень теплыми. Так, по его данным, самые теплые дни ожидаются в юго-западных и западных областях. Здесь дневные максимальные температуры будут достигать отметок +12...+17°С, а 30-31 марта местами даже возможно потепление до +18...+23°С.

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