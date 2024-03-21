Накануне выходных, 22 марта, в Киеве ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет около +4°, а днем воздух прогреется до +9°...+10°. Будет переменная облачность, без осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление, его скорость не превысит 5-10 м/с. Атмосферное давление останется пониженным и продолжит постепенно снижаться, 747-750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине - прогноз на 22 марта
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°.
В Луцке будет пасмурно, сплошлная облачность, ночью +2°, днем +8°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.
В Тернополе 22 марта ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.
В Виннице завтра будет +3°...+11°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +3° днем +11°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +10°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+9°.
В Одессе 22 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +9°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +9°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +2°...+5°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью 0°, днем +9°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.