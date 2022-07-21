Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует потепление в Украине уже на выходных.

В ближайшие выходные в Украине ожидается сильная жара. Местами температура будет подниматься до +37°.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, 23 и 24 июля на всей территории Украины ожидается повышение температуры на 4-6 градусов вследствие поступления жаркой воздушной массы из южной Европы и стран Балканского полуострова.

"Существенных осадков не ожидается, а дневная температура повысится до +28...+33 °С, в южных и западных областях еще жарче: +32...+37 °С", - предупредил синоптик.

Напомним, Западную Европу накрыла еще более изнуряющая жара, чем накануне, а в Британии побит температурный рекорд метеорологи называют ситуацию "температурным апокалипсисом". Раскаленные потоки воздуха движутся на север европейского континента. Во Франции и Великобритании выпущены предупреждения с четкими рекомендациями населению.

Во Франции полыхают лесные пожары, из-за которых более 30 тыс. человек были эвакуированы. На севере Испании температура достигла 43 градусов по Цельсию. В стране нарушено железнодорожное сообщение. Также горят леса в Португалии и Греции.

На днях в Португалии была зафиксирована рекордная для июля температура +47°с. В стране объявлен наивысший уровень пожарной угрозы. Португальские власти боятся повторения 2017 года, когда только в лесных пожарах погибли 66 человек.

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