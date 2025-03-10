В Украину идут дожди и грозы, а затем похолодает.

На этой неделе украинцев ждет существенное изменение погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН. Ближайшие несколько дней будут очень теплыми, местами ожидается +20° и даже выше. Со среды начнутся дожди, местами осадки будут сильными и с грозами, а к концу недели придет резкое похолодание до 4°...+8°.

Начало недели будет сухим и очень теплым. 10 марта воздух в Украине прогреется до +13°...+18°, на западе до +19°...+22°.

11 марта теплая и преимущественно сухая погода в Украине продолжится. Только в Волынской области вероятны дожди. Столбики термометров покажут от 13° до +20°.

Видео дня

Со среды, 12 марта, осадков в Украине станет больше. Дожди, местами сильные и с грозами, ожидаются на северо-востоке. Температура при этом существенно не изменится: по всей стране будет +15°...+20°.

В четверг, 13 марта, осадки ожидаются на западе, севере, а также в Винницкой и Харьковской областях. Температура при этом ожидается +15°...+19°, на остальной территории будет преимущественно сухо, а столбики термометров покажут +17°...+22°.

Перед выходными, 14 марта, дожди местами останутся на западе страны. Температура ожидается от +15° до +21°.

На выходных, 15 и 16 марта, в Украину придет существенно похолодание. Местами еще будет дождить, натянет тучи, станет пасмурно.

На западе и севере Украины температура упадет до +4°...+9°. В центре под конец недели будет +9°...+14°, на юге и востоке еще останется тепло +15°...+19°, в крыму - до +21°.

Вас также могут заинтересовать новости: