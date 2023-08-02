Уже в этом месяце на небе появится редкая "голубая суперлуна". Следующий раз ее можно будет увидеть лишь в 2032 году.

В конце августа у землян будет возможность наблюдать редкое явление - "голубую суперлуну". Следующий раз она появится на небосводе лишь в 2032 году.

Как сообщает Science Alert, несмотря на название, голубая Луна на самом деле не светит лазурью. До конца даже неясно, как появился этот термин. Столетия назад его, похоже, использовали для описания невозможного события. Однако после извержения вулкана в 1800-х годах небо действительно приобрело странный цвет, придав Луне голубоватый оттенок. В просторечии "голубая Луна" стала обозначать редкое событие, которое происходит время от времени.

Сегодня, с технической астрономической точки зрения, "голубая Луна" бывает, когда четыре полнолуния приходятся на одно и то же время года, в отличие от обычных трех. Суперлуние же происходит, когда максимальное приближение Луны к Земле совпадает с новой или полной фазой.

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Если оба фактора возникают одновременно, это называется "суперголубая Луна" или "голубая суперлуна".

Из всех четырех суперлуний, которые произойдут в 2023 году, два из них приходится на август. Первое из них прошло 1 августа, тогда наш спутник казался примерно на 7,1% больше и почти на 15,6% ярче, чем обычное полнолуние.

Второе суперлуние произойдет в ночь с 30 на 31 августа. В этот день Луна будет на 0,1% больше и ярче своего предшественника.

Как сообщается, именно эта "голубая Луна" будет "самой близкой, самой большой и яркой полной суперлуной 2023 года".

В последний раз "голубая суперлуна" такого рода украшала наше небо пять лет назад в 2018 году.

Суперлуние - когда еще можно будет увидеть это явление

28 сентября произойдет последнее из четырех и также последнее в этом году суперлуние, когда Луна будет на расстоянии 361552 километров от Земли.

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