Синоптики говорят, что аномальная жара продлится минимум до 15 августа.

В ближайшее время волна жары из Сахары накроет Европу. В частности, существенное повышение температуры ожидается в Италии и Испании.

Об этом сообщает italy24news.

Сообщается, что это будет самая сильная волна жары за это лето.

Как прогнозируется, жара будет нарастать постепенно. Так на Сицилии ожидается +47°...+48°. А на Сардинии и юге Италии воздух прогреется до +40° и выше.

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Жара немного ослабнет к выходным, в эти дни ожидается +37°...+39°, сообщает издание.

При этом, по прогнозам синоптиков, жара начнет отступать не ранее 15 августа.

Как сообщал Погода УНИАН, неделя с 9 по 15 августа в Украине пройдет с небольшими температурными качелям, но все равно в большинстве областей ожидается комфортная температура. Лишь на востоке периодически будет жара, но и там на выходных столбики термометров опустятся ниже +30° И если в понедельник в большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, то далее по всей стране будет небольшая облачность.

Автор: Екатерина Лиманская