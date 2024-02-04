Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

В связи с ожидаемой оттепелью и осадками в виде мокрого снега и дождя в некоторых западных регионах сегодня и завтра ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что III ("оранжевый") уровень опасности ожидается 4-5 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области и 5 февраля - на высокогорье Закарпатской области.

В то же время умеренная снеголавинная опасность (II уровень), ожидается 4 февраля на высокогорье Закарпатской области.

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"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

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Киевщину завтра заштормит, объявлен I уровень опасности. Синоптики говорят, что стихия будет разгоняться до 17-22 м/с. Из-за этого на 5 февраля объявлен I уровень опасности. В течение дня будет облачно, кое-где с прояснениями. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. В Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла. Также возможны дождь с мокрым снегом. Опасная погода может повлиять на движение транспорта и вызвать проблемы на улицах.

Также УНИАН сообщал, что синоптики рассказали, что будет с погодой в ближайшие дни. Так, в воскресенье и понедельник на юге страны воздух прогреется до +11°, при этом в Карпатах ожидается снег и мокрый снег. Температура ночью составит -3°...-6°, днем-от -3° до +1°.

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