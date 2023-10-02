Впервые в этом сезоне температура в Карпатах снизилась до "нуля". Об этом свидетельствуют данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 8:00 02.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.
Также спасательными опубликовали фото с вершины, окутанной осенним туманом.
Погода в Украине сегодня - прогноз на 2 октября
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
Без осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны местами пройдет небольшой дождь. Утром в западных областях кое-где будет туман.
Ветер ожидается северо-западного направления, его скорость составит 5-10 м/с.
Температура днем снизится до 16-21°; в восточных областях и южной части будет немного теплее, 19-24°.
На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем по области составит 16-21°, а в Киеве столбики термометров не поднимутся до 17-19°.
Похолодание в Украине
Напомним, с 1 довтня в Украину пришел холодный атмосферный фронт. Ожидается, что температура постепенно снизится по всей стране на 5-7 градусов.