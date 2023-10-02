Сегодня на высокогорье облачно.

Впервые в этом сезоне температура в Карпатах снизилась до "нуля". Об этом свидетельствуют данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 8:00 02.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.

Также спасательными опубликовали фото с вершины, окутанной осенним туманом.

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Погода в Украине сегодня - прогноз на 2 октября

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны местами пройдет небольшой дождь. Утром в западных областях кое-где будет туман.

Ветер ожидается северо-западного направления, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем снизится до 16-21°; в восточных областях и южной части будет немного теплее, 19-24°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем по области составит 16-21°, а в Киеве столбики термометров не поднимутся до 17-19°.

Похолодание в Украине

Напомним, с 1 довтня в Украину пришел холодный атмосферный фронт. Ожидается, что температура постепенно снизится по всей стране на 5-7 градусов.

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