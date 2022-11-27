Температура поползет вниз, поэтому стоит готовится к небольшим морозам.

Украинские синоптики предупредили об опасных метеорологических условиях в Киевской области в понедельник, 28 ноября. На дорогах возможна гололедица

По данным Укргидрометцентра, ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. При этом ночью и утром возможен туман, а на дорогах гололедица.

В то же время ожидается ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

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Столбик термометра в Киевской области покажет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а в Киеве температура будет держаться на отметке в 0 градусов.

Погода в Украине в декабре

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в начале декабря в Украину придет похолодание. Температура местами понизится почти на пять градусов. Она предупредила о сложной ситуации для водителей - на дорогах будет мокро, временами ожидается гололедица.

В свою очередь в КГГА сообщили, что мокрый снег с дождем возможен в понедельник, 28 ноября, а уже с середины следующей недели температура опустится до -2 градусом днем и -5 градусов ночью.

В связи с этим водителей призвали не выезжать во время снегопада, а пешеходам напомнили правила безопасности. В темное время суток нужно пользоваться фликерами и фонариками.

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