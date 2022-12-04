По прогнозу погодного эксперта, понедельник будет холодным и в Киеве, температура упадет до -9°.

В Украину идут морозы до -12°. Они ожидаются ближайшей ночью на востоке, севере и в центре. Об этом синоптик Наталья Диденко предупредила в своем Телеграмм-канале:

"Минимальная температура воздуха будет опускаться до -6°...-12°. На западе и юге в ночные часы ожидается 0°...-3°".

По ее прогнозу, в понедельник днем максимальная температура воздуха составит -2°...-5°. На западе и юге - снова теплее, от -1° до +3°.

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В столице тоже будет холодно. Кроме того, синоптик предупредила о гололедице. "В Киеве 5-го декабря ожидается сухая холодная ветреная погода. Ночью -6°...-9°, днем -2°...-4°".

Потепление там, где особенно холодно (восток, север, центр Украины) придет с середины следующей недели, прогнозирует Диденко: "С осадками и кашей на дорогах, но все же без колких морозов".

Сколько продержатся морозы - прогноз Укргидрометцентра

Нынешняя морозная погода продержится в Украине по меньшей мере неделю, до 10 дней. Об этом сообщил руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Мы видим, что в первый день зимы начало действительно зимнее. И такая морозная погода, кроме юга нашей страны, продержится как минимум неделю, до 10 дней. Морозы не очень сильные, в пределах 5-10 градусов ночью, днем в пределах 1-5 градусов", — сказал он.

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