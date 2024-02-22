Сначала к нам придет потепление, но продлится оно недолго.

В ближайшие дни в Украине станет теплее, однако это потепление продлится недолго. Известный синоптик Наталья Диденко советует не прятать шапки, ведь вскоре ожидается очередное похолодание. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Так, по ее данным, до конца недели в Украине станет еще теплее, на выходных предполагается +8...+ 14 градусов.

"Однако следующая неделя снова немного снизит градусы. Шапки, теплые куртки и варежки держим неподалеку", - предостерегает синоптик.

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Похолодание в Украине - детали

В течение ближайших дней температура в Украине будет постепенно повышаться, однако в течение 27-29 февраля ожидается некоторое похолодание.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, температура упадет сразу на 5-7 градусов в связи с поступлением более холодного воздуха с востока Европы. Теплая погода останется только на Закарпатье, где днем столбики термометров покажут +11 ... +18 °С.

Снежный покров высотой 1-4 см, который сейчас, по данным синоптика, еще местами присутствует на севере Левобережья и в западных областях, к концу месяца полностью сойдет, за исключением Карпатского региона.

Ветер до конца февраля сохранится, с незначительными изменениями направления в отдельные дни.

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