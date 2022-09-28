Уже завтра в некоторых областях Украины ожидается очень теплая, почти летняя, погода.

В четверг, 29 сентября, в Украине будет много тепла. Местами температура будет подниматься до летних +26 градусов.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

"На юге +20...+26 градусов, на остальной территории +14...+19, при прояснениях до +18...+22 градусов", - обрадовала она.

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Однако, по прогнозу синоптика, 29 сентября в западных областях, на крайнем востоке, а вечером еще и на севере и в центальных областях ожидаются дожди.

Также синоптик отметила, что ожидаются туманы и дымки.

В Украину идет потепление: прогнозы синоптиков

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

По его прогнозам, в Украине в конце сентября и начале октября ожидается аномально теплая погода.

"На выходные, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик.

Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.

Как долго в Украине продлится потепление

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, потепление в Украине продлится до 6-7 октября. Потепление на юге начнется 25-27 сентября, а с 27-28 числа и по 6-7 октября теплый воздух накроет всю Украину.

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