Сегодня в Украине ожидается свежая погода, местами - с дождями.

Сегодня осадков в Украине уже станет меньше, однако температура еще будет комфортной. возвращения жары стоит ждать с началом новой недели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"С ближайшего понедельника возобновится жара, наслаждаемся пока свежестью", - сказала она.

Сегодня же, по ее данным, дожди с грозами пройдут в западных областях, в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории будет сухо.

Видео дня

Температура воздуха на западе и севере будет 18...+23 градуса, в центре +23...+27, только в Винницкой области +20...+23 градуса. В южной части воздух прогреется до +27...+30 градусов, но в Одесской области будет свежее, +22...+25 градусов. В восточных областях также станет несколько свежее, +26...+30 градусов.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В столице, по словам Наталки Диденко, 13-го июня будет время передохнуть от осадков - в столице ожидается сухая и свежая погода, днем +19...+22 градуса. Ветер северо-западный, умеренный.

Погода 13 июня - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Днем в юго-западной части пройдут кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в юго-восточной части +27°... +32°. На остальной территории днем +24°...+29°. В западных, северных и Винницкой областях столбики термометров покажут +18°...+23°, а на высокогорье Карпат днем будет +12°...+17°.

Вас также могут заинтересовать новости: