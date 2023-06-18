Украинцев призвали быть осторожными.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует резкое ухудшение погоды в ряде областей 19 июня.

"В западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, днем в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы 15-20 м/с (ІІ уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали украинцев быть осторожными:

"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и сорванных конструкций зданий".

Штормовое предупреждение - подробности

Как писал УНИАН, 18 июня в Прикарпатье действует штормовое предупреждение.

"На территории Верховинского района запрещены спортивные сплавы. Также настоятельно просим туристов воздержаться от походов в горы… Возможно формирование значительного склонового стока, в горных районах существует угроза локальных селевых потоков", - предупредили в ГСЧС.

Погода 18 июня - прогноз

Напомним, в воскресенье, 18 июня в Украине ожидаются погодные контрасты. На западе страны пройдут дожди с грозами, из-за которых температура не поднимется выше +19°...+22°.

Также осадки ожидаются на юге страны. А на остальной территории ожидается теплая и сухая погода с обилием солнца, а также местами жара до +28°...+30°.

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