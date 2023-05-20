Сегодня и завтра в Украине ожидается очень теплая погода, однако кое-где будет дождливо.

На выходных, 20 и 21 мая, погода в Украине будет очень теплой. Например, сегодня на юге столбики термометров будут достигать +30 градусов. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на сайте "Метеопрог".

По его данным, в субботу и воскресенье в Украине также будет периодически дождливо, кое-где ожидаются грозы.

Погода 20 мая - прогноз на сегодня

В западных областях, по прогнозу синоптики, днем местами ожидается небольшой дождь, гроза. Температура воздуха составит +19... + 24 °С.

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На севере страны ожидается переменная облачность, без осадков, только днем на юге Киевщины возможны небольшие дожди и грозы. Температура днем +19...+24 °С.

В центральных областях днем местами пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Температура воздуха +22...+27 °С.

"В южной части Украины переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С", - прогнозирует Кибальчич.

В восточных областях днем также местами небольшой дождь, возможна гроза. Столбики термометров будут показывать +22...+27 °С.

Погода 21 мая

"В западных и северных областях под влиянием выступления антициклона с севера ожидается переменная облачность, без существенных осадков", - говорит синоптик. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +18 ... +23 °С.

В центральных областях ночью будет без осадков, днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С.

На юге Украины ночью без осадков, а днем в Одесской и Николаевской местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем будет + 24...+ 29 °С.

В восточной части страны ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью +10... +15 °С, днем +19...+24 °С.

Потепление в Украине-что прогнозируют синоптики

По данным Украинского гидрометцентра, в большинстве регионов Украины уже наступило метеорологическое лето. В частности, с опозданием на несколько дней оно уже началось в Киеве.

Синоптики прогнозируют, что в следующие двое суток, 21 и 22 мая, ночью будет преимущественно без осадков, а днем на большей части территории Украины местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температура днем будет держаться в комфортных пределах +19°...+25°, а в южных и восточных областях воздух прогреется до летних показателей в +24°...+29°.

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