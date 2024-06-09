Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия в Киеве и области 10 июня ухудшатся. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Днем местами по области возможен град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха по области опустится до 15-20°, а днем - проиграется до 25-30°. В столице ночью будет 18-20°, днем 26-28°.

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В то же время объявлен І уровень опасности, желтый, из-за грозы, града и сильного ветра в Киевской области и г. Киев.

Прогноз погоды в Украине

Как сообщал УНИАН, завтра ожидаются кратковременные дожди ночью в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

Днем погода в Украине испортится везде, кроме юго-востока и востока. В частности, возможны грозы.

По словам синоптиков, в западных областях местами значительные дожди, а в юго-восточных и Харьковской областях - без осадков.

Ожидается, что температура этим летом будет на 1-2 градуса выше нормы. Когда украинцам следует ожидать наибольшей жары. Самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, при этом существенные и длительные снижения маловероятны.

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