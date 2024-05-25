Температура начнет снижаться уже в воскресенье, 26 мая.

В ближайшие дни над Украиной расположится поле повышенного давления. В большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Температура по юго-востоку страны несколько снизится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В последующие трое суток, по данным синоптиков, в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Лишь днем 25 мая в западных областях, 26 мая в юго-восточной части, а в течение суток 27 мая на юге страны местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью ожидается на уровне +9°...+16°. Днем столбики термометров будут показывать +21°...+27°. В воскресенье на юго-востоке, а в понедельник на юге страны температура снизится до +17°...+22°.

Видео дня

Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Днем 25 мая в Крыму и Приазовье местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Усиление ветра в Украине - что известно

На выходных в акватории морей ожидается шторм. По данным синоптика Игоря Кибальчича, ветер будет преобладать восточной четверти, в южной части страны - с порывами до 15-20 м/с.

В Одесской области на 25 мая объявили І уровень опасности. По прогнозам, вдоль побережья ожидается ветер со скоростью 12-17 м/с, из-за чего будет умеренное волнение моря.

Также утром на южном побережье и в лиманах будет наблюдаться кратковременный подъем уровня моря.

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