Второго августа в Украине, и в частности в Киеве, продолжит держаться хорошая летняя погода с температурой воздуха +25...+30 градусов, в южной части +28...+32 градуса. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность. Ветер в Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный", - отметила она.
В то же время синоптик предупреждает, что завтра ожидаются магнитные бури.
В Киеве 2-го августа также будет сухо и тепло - температура воздуха составит +27...+29 градусов.
Однако в субботу в некоторых регионах погода резко изменится.
Так, по прогнозу Диденко, на западе, севере и во многих центральных областях (кроме Днепропетровщины) ощутимо снизится температура воздуха, местами вероятны грозовые дожди.
В то же время на юге и востоке будет все еще сухо и жарко. Жара в этих областях ослабнет в воскресенье.
Какую погоду ожидать в августе - прогноз
По прогнозу Укргидрометцентра, погода в августе этого года будет жарче, чем обычно, а вот количество осадков ожидается в пределах нормы.
В первой декаде августа 2024 года в Украине снова ожидается мощная жара. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.
По его данным, ориентировочно 5-15 августа есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к волне жары во многих европейских странах. Ожидается, что температура будет достигать местами +40 °С и даже больше.