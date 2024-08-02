Завтра в Украине все еще сухо и жарко, однако ожидаются магнитные бури.

Второго августа в Украине, и в частности в Киеве, продолжит держаться хорошая летняя погода с температурой воздуха +25...+30 градусов, в южной части +28...+32 градуса. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность. Ветер в Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный", - отметила она.

В то же время синоптик предупреждает, что завтра ожидаются магнитные бури.

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В Киеве 2-го августа также будет сухо и тепло - температура воздуха составит +27...+29 градусов.

Однако в субботу в некоторых регионах погода резко изменится.

Так, по прогнозу Диденко, на западе, севере и во многих центральных областях (кроме Днепропетровщины) ощутимо снизится температура воздуха, местами вероятны грозовые дожди.

В то же время на юге и востоке будет все еще сухо и жарко. Жара в этих областях ослабнет в воскресенье.

Какую погоду ожидать в августе - прогноз

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в августе этого года будет жарче, чем обычно, а вот количество осадков ожидается в пределах нормы.

В первой декаде августа 2024 года в Украине снова ожидается мощная жара. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, ориентировочно 5-15 августа есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к волне жары во многих европейских странах. Ожидается, что температура будет достигать местами +40 °С и даже больше.

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