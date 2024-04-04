Сегодня и завтра в Украине еще будет прохладно, даже возможны заморозки.

Вскоре похолодание, охватившее Украину, снова сменится роскошным теплом. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

По его данным, сегодня и завтра в Украине еще будет свежо, ночью в пятницу на севере даже возможны заморозки до 0°...-3°. Но на выходных погода стабилизируется - температура местами снова повысится до роскошных +23°...+26°.

Погода 6 апреля

В субботу, по данным Игоря Кибальчича, в большинстве областей Украины, кроме юга и центра, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, а в западных и южных областях воздух прогреется до +18...+23 °С.

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Погода 7 апреля

В конце недели на фоне повышенного атмосферного давления осадков в Украине уже не предвидится, говорит синоптик. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Ночью ожидается +6...+11 °С, днем столбики термометров будут подниматься до +18...+23 °С, а в западных областях местами разогреет до +24...+26 °С.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Известный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует потепление на выходных. Она советует одеваться теплее 3,4 и 5 апреля. По ее словам, похолодание в ближайшие выходные снова сменится повышением температуры воздуха.

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