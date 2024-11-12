Водителям советуют воспользоваться, возможно, последними часами перед тем, как дороги станут опасно скользкими.

Уже в среду, 13 ноября, в Украине выпадет первый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Уважаемые водители! Если вы все еще не поменяли резину на зимнюю, поспешите - потому что завтра из-за низкой температуры воздуха ожидаемые осадки могут выпадать в виде мокрого снега или ледяного дождя", - предупредила она.

По данным Диденко, мокрый снег или ледяной дождь с высокой вероятностью выпадут в западных областях Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории Украины ожидается обычный дождь или просто плотная облачность.

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Температура воздуха на большей части территории страны составит ночью от 2 мороза до 3 тепла, а днем - около +1+4 градусов. На юге немного теплее - ночью +3+5 градусов, днем до +5+9 градусов.

В Киеве среда будет облачной, но без существенных осадков. Ночью до +1, днем до +4 градусов.

"Не ожидайте от ноября порхающих бабочек, веселого солнца и окружающего тепла - он честно делает свою ноябрьскую работу", - отметила Диденко.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, начало ноября было холоднее, чем обычно. По данным метеорологов, в самые холодные дни начала ноября средняя температура была ниже нормы на 4-5 °С, в некоторых районах на западе - аж на 6-8 °С.

Также мы рассказывали, что зима будет прорываться в Украину постепенно. Пока дневная температура остается стабильно плюсовой, снег будет быстро таять, если выпадет.

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