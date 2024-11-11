Пока дневная температура остается стабильно плюсовой, снег будет быстро таять, если выпадет.

Зимняя погода будет приходить в Украину постепенно, начиная уже с текущей недели. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет преобладать нынешняя погода, когда ночью температура балансирует на грани нуля, а днем держится небольшой, но стабильный "плюс". Однако постепенно в Украину будет прорываться зима.

Если сейчас снег можно увидеть лишь кое-где в Карпатах, то уже 13-15 ноября в большинстве областей, за исключением юга, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

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"Будет влажная, "сырая" погода и более облачная, чем сейчас", - рассказала синоптик.

Об образовании плотного снежного покрова при этом речь не идет, этот первый снег сразу будет таять, ведь дневные температуры остаются "плюсовыми".

В конце недели над Черным морем может образоваться локальный циклон, который принесет уже немного больше осадков, в первую очередь в Одесской и Херсонской областях.

В Киеве пока будет сохраняться плюсовая дневная температура, но не выше +6. В среду днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег, после чего снова воцарится сухая погода.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, во вторник, 12 ноября, в Украине будет царить преимущественно сухая погода, местами даже с солнцем. Лишь в Карпатах прогнозируют мокрый снег с дождем.

Также мы рассказывали, что сейчас Украина, как и значительная часть континентальной Европы, находится в области высокого атмосферного давления. Два антициклона - западный Azzedine и восточный Zayyan - завтра удержат по всей территории сухую погоду.

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