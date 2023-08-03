К началу следующей недели температура станет комфортнее.

В пятницу и на выходных в Украине ужарит жара до +40 градусов Цельсия, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптикини, по Украине температура повысится до+32...+38 градусов. Местами столбики термометров будут показывать до +40 (на юге и востоке).

Осадки в следующие несколько дней маловероятны по всей Украине, исключение – западные регионы (здесь дождь ожидается вечером пятницы, 4 августа).

Видео дня

В украинской столице сильная жара и в субботу, и в воскресенье. В пятницу возможно повышение температуры до +32...+34. в воскресенье "вжарит" +35...+36. К началу следующей недели температура станет комфортнее в большинстве регионов.

"В понедельник температура начнет снижаться, кроме Востока, здесь она задержится. На Востоке во вторник и среду также температура воздуха снизится", – говорит эксперт.

В следующие несколько дней людям, имеющим проблемы с сердцем и давлением, лучше, по возможности, находиться дома, говорит Диденко.

"Еще раз напоминаю – защищайтесь от прямых солнечных лучей, заботьтесь о детях, старших людях, чтобы они была в панамках, шляпах, с платочками. Если вы даже будете находиться возле водоема, также очень осторожно, от тепла, даже не прямо на солнце, может быть тепловой удар", – предупреждает синоптик.

Погода в Украине - последние прогнозы

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что к концу недели температура постепенно повысится по всей Украине, кое-где столбики термометров будут показывать +35°...+38°. По его словам, причиной такого потепления станет жаркий воздух с Ближнего Востока.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха также прогнозирует, что в ближайшее время погода в Украине будет меняться – на смену дождям придет жара.

Вас также могут заинтересовать новости: