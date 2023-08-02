Уже завтра, 3 августа, температура на юге нашей страны будет подниматься до +35°.

До конца недели температура постепенно повысится по всей Украине. Кое-где столбики термометров будут показывать +35°...+38°. Причиной такого потепления станет жаркий воздух с Ближнего Востока. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Погода 3 августа

В четверг, по данным синоптика, в Украине на фоне поля повышенного давления существенных осадков не предвидится, лишь днем на крайнем западе страны возможны небольшие грозовые дожди. Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15...+20 °С, днем +28...+33 °С, в южных и восточных областях до +35 °С.

Погода 4 августа

Перед выходными на всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днем повысится до +29...+34 °С, в центральных и южных областях раскалит до +32...+37 °С. Только в западной части будет немного свежее, +24...+29 °С.

Видео дня

Погода на выходные

"В субботу и воскресенье, 5-6 августа, в связи с поступлением сухого жаркого воздуха с Ближнего Востока, температурный фон в Украине существенно повысится", - говорит синоптик.

Ночная температура, по его данным, будет колебаться в пределах +19...+24 °С, днем столбики термометров достигнут отметок +33...+38 °С, в западных областях +27...+32 °С. Существенных осадков не предвидится.

Жара в Украине - что известно

По данным синоптика Натальи Диденко, повышение температуры ожидается уже в конце этой недели. По ее данным, только западные области Украины смогут избежать сильной жары.

Об изменении погоды в Украине предупреждает и Укргидрометцентр. Синоптик Наталья Птуха пояснила, что в Украине будут меняться воздушные потоки. Из-за этого к нам будет поступать более теплая воздушная масса из южных широт. Это и предопределит повышение температуры во многих областях.

Вас также могут заинтересовать новости: