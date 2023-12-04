Осадков в ближайшие дни не предвидится.

Завтра в Украине осадков не ожидается, но будет морозная погода. Как рассказала известный синоптик Наталка Диденко, антициклон Dunja продолжает определять погоду в Украине.

"5 декабря осадков не предвидится и немного "придавит" морозом. Ближайшей ночью ожидается -5...-10, на западе -9 ... -14 градусов. Днем во вторник -1 ... -5 градусов", - отметила синоптик.

Кроме того, она предупредила о гололедице на дорогах.

Видео дня

В Киеве, по прогнозу Диденко, также осадков не предвидится. Ночью будет довольно холодно: -6...-8 градусов, днем -1...-3 градуса.

"В дальнейшем будет преобладать сдержанно холодная погода. Dunja ушьется с середины недели и появятся осадки", - добавила синоптик.

Погода в Украине - новости

Сегодня в Украине уже существенно похолодало, а вот осадков не предусмотрено - будет доминировать небольшая облачность. В то же время на высокогорье Карпат ударили достаточно серьезные морозы - до -15 градусов, и бушует метель.

По прогнозам метеоролога Игоря Кибальчича, в этом году в декабре ожидаются сильные морозы, которые повлечет антициклон из Сибири. Температура местами будет падать до -13°...-20°. Потепление до оттепели ожидается лишь в третьей декаде месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: