В Украине продолжается бабье лето, и погода 23 сентября не принесет никаких неприятных сюрпризов. Как рассказала известный синоптик Наталья Диденко, понедельник будет теплым и солнечным.
Температура составит +23...+27 градусов, осадков не предвидится, лишь в Крыму пройдут местами дожди с грозами.
"В Киеве 23-го сентября - немного увеличится облачность, но без осадков, будет тепло, около +25 градусов", - добавила Диденко.
Относительно ситуации с загрязнением воздуха синоптик не дала никаких прогнозов и посоветовала ориентироваться на официальные источники.
Сегодня, по данным Киевской ОГА, в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистемах. В этих районах фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.
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На этой неделе уже чувствовалось первое дыхание зимы - на высокогорье Карпат уже зафиксировали "ноль". В частности такая температура была на горе Поп Иван Черногорский. Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал первый снег.
В Киеве уже несколько дней зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли) в воздухе. 20 сентября украинская столица даже стала городом с самым загрязненным воздухом в мире, опередив египетский Каир и Джакарту в Индонезии.