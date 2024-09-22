Осадков в Украине 22 сентября не ожидается.

Конец недели в Украине будет очень теплым. Облачность станет чуть больше, но все равно будет сухо. Воздух в большинстве областей прогреется до +24°...+26°, чуть свежее будет на западе и местами на севере, а в отдельных областях на юге и востоке разогреет до летних +27°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Во Львове и его окрестностях ожидается переменная облачность. Температура воздуха повысится до +23°. На остальной территории также будет до +22°...+23°. В целом, на западе будет комфортная осенняя погода без осадков, однако не настолько теплая, как на остальной территории страны.

На севере Украины сегодня будет переменная облачность и температура +23°...+24°. Только на Черниговщине ожидается до +22°.

Видео дня

Жители востока Украины встретят день с ясной погодой. Дневные температуры тут будут варьироваться в диапазоне +25°...+27°. В Донецкой области возможна переменная облачность, но в основном солнечно.

В центральной части Украины сегодня будет небольшая облачность. Без осадков. Воздух тут прогреется до комфортных +24°...+26°.

На юге страны сегодня традиционно будет теплее всего. В Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до летних +27°...+28°, а на остальной территории термометры покажут +24°...+26°.

Приметы погоды 22 сентября

Если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

Вас также могут заинтересовать новости: