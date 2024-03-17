Лишь в двух регионах завтра не будет осадков

В понедельник, 18 марта, на большей части территории Украины ожидаются осадки - мокрый снег или дождь. Только в Закарпатье и Крыму будет сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Итак понедельник принесет в Украину такую погоду.

Западные регионы

Во Львове облачно. Ночью 0...+2°, днем +1...+3°, мокрый снег возможен в течение всех суток.

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В Луцке облачно, ночью +1...-1°, днем +1...+3°. Мокрый снег возможен в течение всех суток.

В Тернополе тоже облачно, ночью будет +1°...-1°C, днем +2°...+4°. Мокрый снег возможен в течение всех суток.

В Ровно ожидается облачная погода, ночью +1...-1°, днем +2...+4°. Мокрый снег возможен в течение всех суток.

В Хмельницком в понедельник в течение суток будет облачно, ночью +1°...-1°, днем +3°...+5°. Мокрый снег возможен в течение всех суток.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°...-2°, днем +2°...+4°. Мокрый снег возможен в течение всех суток.

В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +1°...-1°, днем +4°...+6°. Облачно, но без осадков.

В Черновцах в понедельник - облачно, ночью 0°...-2°, днем +2°...+4°. Мокрый снег возможен в течение всех суток.

Центральные регионы

В Виннице будет 0°...+2° ночью и +4°...+6° днем. Облачно, дождь и мокрый снег в течение суток.

В Черкассах будет облачно, ночью +3°...+1°, днем +4°...+6°. Дождь и мокрый снег в течение суток.

В Кропивницком температура ночью будет +4°...+2°, днем +5°...+7°. Облачно, дождь в течение суток.

В Полтаве - облачно, температура воздуха +4°...+2° ночью, а днем +7°...+9°. Дождь в течение суток.

В Днепре температура ночью будет +4°...+2°, днем +9°...+11°. Облачно, дождь в течение суток.

Северные регионы

В Киеве и области будет облачно. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +3...+5°. Дождь и мокрый снег в течение суток.

В Житомире в понедельник будет ночью 0°...+2°, днем +2°...+4°. Облачно, небольшой дождь и мокрый снег в течение суток.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+2° ночью и +6°...+8° днем. Облачно, небольшой дождь и мокрый снег в течение суток.

В Сумах температура воздуха составит +4°...+2° ночью и +8°...+10° днем. Облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем только дождь.

Восточные регионы

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +5°...+3°, днем +8°...+10°. Небольшой дождь в течение суток.

В Донецке будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°...+2°, днем +10°...+12°. Небольшой дождь в течение суток.

В Луганске - переменная облачность, температура ночью +4°...+2°, днем +10°...+12°. Небольшой дождь в течение суток.

Южные регионы

В Одессе - переменная облачность, температура ночью +6°...+4°, днем +8°...+10°. В течение суток небольшой дождь.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +5°...+3°, днем +9°...+11°. Дождь в течение суток.

В Херсоне в понедельник ночью будет +5°...+3°, днем +8°...+10°. Облачно с прояснениями, дождь в течение суток.

В Запорожье температура ночью +5°...+3°, днем +9°...+11°. Переменная облачность, небольшой дождь в течение суток.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +5°...+3° ночью и +10°...+12° днем. Без осадков.

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