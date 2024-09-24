Со следующей недели Украина уже переходит на более осеннюю погоду.

На выходных в Украине произойдет определенная перестройка синоптических процессов. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, какая погода будет в Украине до конца сентября, и когда придет настоящая осенняя погода с дождями и холодом, ведь раньше тепло прогнозировалось только до 25 сентября, она отметила, что территория нашей страны большая, поэтому в разных ее частях могут наблюдаться несколько разные погодные условия.

"Если говорить о западных областях, то там, начиная уже со среды, несколько снизится и температурный фон, и придут дожди. И там уже будет более такой осенний характер погоды", - сказала Птуха.

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В то же время на большинстве остальной территории Украины температурный фон будет оставаться достаточно высоким. "Ближайшие три дня у нас температурный фон будет в пределах: ночная температура +7°...+14°, в южной части - до +17°, а в дневные часы +20°...+27°. И только Карпаты - там, конечно, всегда прохладнее - там ночью +4°...+9°, днем +15°...+19°", - рассказала синоптик.

Она пояснила, что такие контрасты будут обусловлены тем, что с запада, начиная со среды, будут влиять атмосферные фронты, поэтому там будет больше облачности и временами - небольшие дожди.

"26-го числа небольшие дождики могут еще кое-где задеть Винницкую, Житомирскую и правобережье Киевской области. Но это достаточно локально", - сказала Птуха.

По ее словам, в то же время с востока продолжает осуществлять свое влияние антициклон, поле высокого давления, который обеспечивает для всего левобережья и даже для южной части Украины сухую погоду без осадков.

Эксперт также отметила, что сегодня в Украине будет меняться направление ветра. Он уже будет с юга, юго-востока. Речь идет о более теплой воздушной массе, которая обусловит то, что в большинстве регионов, кроме западных, будут достаточно высокие значения температуры - даже до +27°...+28° на юге.

"И такая погода будет удерживаться практически всю неделю, до субботы. В субботу еще также могут быть высокие показатели. И для Киевской области также. Но ожидаем, что все же вот на выходных, в субботу-воскресенье, уже будет определенная перестройка синоптических процессов. Поступит уже более активный атмосферный фронт с северо-запада. И он уже должен будет достичь, по расчетам, которые есть на сегодня, все же и Киевщины", - сказала Птуха.

Так, в последние дни сентября уже и для Киевской области будет определенное изменение погодных условий и температурный фон несколько снизится.

"То есть, если сейчас там практически всю неделю будет в пределах +20°...+25° - дневные максимумы, то уже со следующей недели это будет в пределах +15°...+20°", - отметила синоптик.

На уточнение, означает ли это, что Украина со следующей недели фактически переходит на классическую осеннюю прохладную погоду, Птуха, отметила: "Переходим в более осеннюю погоду. Насколько она будет классической для начала октября - это надо анализировать. Основное, что будет уже более напоминать осень, будет более свеженько".

В то же время много осадков пока не ожидается, они будут касаться больше только запада Украины.

Также на вопрос, может ли после этого снижения температуры еще прийти "бабье лето", эксперт отметила, что это действительно еще может произойти в октябре.

В Украину идет аномальное тепло из Турции и Балкан - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине ожидается аномальное тепло, местами пройдут дожди.

Он пояснил, что над центром и западом Европы ожидается развитие циклонической деятельности, из-за чего над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления.

По словам Кибальчича, за счет такой атмосферной циркуляции, к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова.

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