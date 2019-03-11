«Критик» отбора на Евровидение из Кабмина рассказал о своих музыкальных вкусах

По словам вице-премьера Кириленко, в Украине множество достойных исполнителей, которые могли представлять страну на Евровидении 2019.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, раскритиковавший результаты нацотбора на Евровидение в связи с победой певицы MARUV, является поклонником украинского рока.

О своих музыкальных предпочтениях он рассказал в интервью "LIGA.net".

Читайте также"Еще было время": вице-премьер сделал заявление после отказа Украины от участия в Евровидении (видео)

«Предпочтения у меня устоявшиеся в течение многих лет: ВВ, Океан Эльзы, Kozak System, Бумбокс, СКАЙ, Друга Ріка. Из более новых - Антитіла, Один в каноэ и многие другие», - отметил Кириленко.

По словам Кириленко, в Украине множество исполнителей надлежащего уровня, к которым нет вопросов со стороны общественности и которые могли бы поехать на Евровидение.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

НОТУ предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать документ. По ее словам, условия договора были для нее кабальными.

Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

Победа MARUV на нацотборе спровоцировала скандал. Ряд политиков (среди которых - Кириленко) и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие».

Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.