По данным Натальи Диденко, в ближайшие дни свежий воздух будет вытеснять жару.

В ближайшие дни в Украине ожидается перемена погода: станет прохладнее, жара покинет территорию Украины.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара постепенно будет утихать, высокие градусы устало будут снимать горячую корону с головы - дышать станет легче и свободнее", - сказала она.

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Так, по прогнозу синоптика, 30 августа в западных и северных областях Украины ожидается +23...+28 градусов, на остальной территории будет +27...+32, а на востоке - до +33 градусов.

Во вторник дожди вероятны в Карпатах и вечером вдоль полосы Харьковщина - Полтавщина - Черкасщина - Кропивницкий с районами - Одесщина. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.

"В дальнейшем, 31 августа -1, 2 сентября свежий воздух будет вытеснять жаркий до +17...+22 градусов, а на востоке и юге до +20...+27 градусов", - спрогнозировала она.

Напомним, погода в сентябре В 2022 году будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.

Как сообщал УНИАН, в этом году сентябрь в Украине может стать самым теплым за последние три десятка лет.

По данным климатологов, средняя температура воздуха за месяц может быть на 1 градус выше последних 30 лет. В южных и восточных областях возможен дефицит осадков. Там воздух будет засушливым. В то же время запад наконец накроет долгожданная влага после жарких августовских дней.

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