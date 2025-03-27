28 марта хоть будет тепло, однако в некоторых регионах с дождями и порывами ветра.

Еще несколько дней в Украине ожидается теплая погода, после чего во многих регионах станет значительно холоднее. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу, 28 марта температура воздуха в течение дня будет достигать +12...+18 градусов, на юге - местами до +20 градусов.

"Дожди вероятны на востоке и северо-востоке, однако все же на значительной части территории Украины без существенных осадков", - отметила Диденко.

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Ветер, по ее данным, будет восточный, умеренный, на западе и в южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

"В Киеве 28 марта осадков не предвидится. Ночью холодновато, +3...+5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов", - рассказала синоптик.

Она прогнозирует, что в субботу, 29 марта, в столице еще будет тепло, а в воскресенье уже задождит и придет резкое похолодание.

В последний день недели похолодает также на севере, западе, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях - до +8...+13 градусов, проинформировала Диденко. На остальной территории, добавила она, в воскресенье еще будет тепло.

Однако, подчеркнула она, в понедельник, 31 марта, снова потеплеет там, где было холодно, в 1 апреля снова будет похолодание на западе, севере и в центре.

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, метеоролог Вера Балабух рассказала о температуре в апреле. По ее словам, в северных регионах Украины средняя температура воздуха будет примерно такой, как обычно наблюдается в Одесской и Николаевской областях. В то же время она предупредила о том, что остается вероятность заморозков.

Неустойчивую погоду с периодическими дождями, туманами и сильным ветром до конца марта прогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что, несмотря на осадки, температурное поле в Украине сохранится на достаточно высоком уровне без существенных колебаний и будет превышать климатическую норму по всей Украине на 4 - 7 градусов.

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