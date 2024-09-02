Переход к метеорологической осени произойдет не раньше третьей декады сентября и будет не по всей стране.

В этом году сентябрь в Украине будет довольно теплым. В ряде областей метеорологическая осень так и не наступит, однако заморозки в отдельных регионах все же ожидаются. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

"Возникновение первых заморозков может наблюдаться лишь в третьей декаде сентября преимущественно в северо-западных областях (особенно на Полесье), а также в высокогорной части Карпат", - сообщил эксперт.

В целом, по его данным, переход от метеорологического лета к метеорологической осени состоится не раньше третьей декады сентября, а на юге и в Закарпатской области лето продлится в течение всего месяца.

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Погода в сентябре 2024 - прогноз на месяц

Ожидается, что средняя за месяц температура воздуха на большей части Украины будет в пределах +15...+20 °С, в Карпатах +13...+14 °С. Это примерно на 1,5 - 2 °С выше климатической нормы.

В первой половине сентября погода в нашей стране ожидается по-настоящему летней. Аномально теплая, сухая и солнечная погода продлится как минимум до середины месяца. Осадки ожидаются преимущественно только в южной половине Украины, в Приазовье и Крыму.

Только после 13-16 сентября температура воздуха в Украине ощутимо снизится и приблизится к средней многолетней норме.

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