Среди погибших двухлетний ребенок.

Ураган "Ида" в США забрал жизни уже не менее 15 человек.

Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает CNN.

По словам комиссара городской полиции Дермота Ши, в Нью-Йорке было зарегистрировано девять смертей, восемь из которых произошли в затопленных подвалах домов в Квинсе. Городские власти говорят, что одним из восьми погибших был двухлетний мальчик.

Девятая жертва из Нью-Йорка погибла в автокатастрофе на Гранд Сентрал-Паркуэй.

Читайте также"На чиле": американец встретил ураган "Ида" с кальяном и на надувном матрасе (видео)Также сообщается о пяти смертях в Нью-Джерси и об одной - в Мэриленде.

В частности, в Пассейике, Нью-Джерси, мужчина 70 лет был найден мертвым после того, как наводнение настигло машину, в которой он был. А в еще одном городе штата, Элизабете, четыре жителя утонули в жилом комплексе у реки.

Кроме того, в округе Монтгомери штата Мэриленд 19-летний парень был найден мертвым в затопленном жилом комплексе.

Сейчас в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение, продолжаются спасательные и восстановительные работы.

Ураган "Ида" обрушился на США

Ураган "Ида" ударил по побережью США ровно через 16 лет после урагана "Катрина", от которого в 2005 году погибли более 1 800 человек.

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 250 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах. Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Новый Орлеан после урагана остался без света. В городе ввели комендантский час.

Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.

Автор: Катерина Комолова