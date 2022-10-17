Однако, по словам народного синоптика Станислава Щедрина, такие волны холода будут кратковременными и не по всей Украине.

Зима 2022-2023 в Украине будет относительно теплой, однако ожидаются две волны мощных морозов.

Об этом kp.ua рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По словам народного синоптика, будет относительно тепло, где-то немного холоднее, где-то немного теплее. Средняя температура ожидается от -2° до -5°.

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"Серьезных волн похолоданий будет только две - в конце января и начале февраля. Тогда температура упадет до -20° и может снизиться даже ниже", - прогнозирует Станислав Щедрин.

Однако, по его словам, это будут кратковременные периоды, и затронет такая погода лишь западные и северные области. В других областях будет теплее - на уровне тех же -2°... -5°.

Какой будет зима в Украине - прогнозы синоптиков

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму. "Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", – говорит она.

Ожидается, что январь будет самым холодным месяцем.

По данным Укргидрометцентра, вероятность длительных холодов в зимний период в Украине является минимальной. Зато вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток.

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