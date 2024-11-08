Сегодня в ряде областей будет до +10...+14.

До конца недели в Украине сохранится преимущественно сухая погода без осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в пятницу, а также в субботу и воскресенье существенных осадков в Украине не предвидится. Только сегодня на востоке Украины вероятен небольшой дождь или снег.

Температура воздуха днем в Украине 8 ноября будет +5...+9 градусов, на юге и на Закарпатье воздух прогреется до более приятных до +10...+14 градусов.

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В Киеве накануне выходных также будет без осадков, а столбики термометров поднимутся максимально до +8 градусов.

Погода 8 ноября - прогноз Укргидрометцентра

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных и Сумской областях днем местами пройдет небольшой дождь.

Утром в западных областях будет наблюдаться туман. Ветер в течение дня будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем составит +4°...+9°, только на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до +10°...+15°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров по области покажут +4°...+9°, а в Киеве воздух прогреется до +7°...+9°.

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