Особенно прохладно, по данным синоптика, будет ближайшей ночью.

Завтра в Украине не будет летней жары, зато "может быть даже холодно".

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью, например, в западных областях температура воздуха едва будет достигать +8...+12 градусов, а в Карпатах даже ожидается +6...+10 градусов. На остальной территории теплее, однако свежо все равно, дышать приятно, +12...+16 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, в течение дня 16-го июня, конечно, потеплеет. Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +22...+27 градусов.

По прогнозу Натальи Диденко, ветер завтра ожидается юго-западный, никаких сильных порывов, тихий и умеренный.

"Осадков завтра в Украине не предвидится - много солнца и белых кучевых облаков хорошей погоды", - говорит синоптик. По ее данным, только на Сумщине возможны небольшие дожди.

Напомним, на сегодня, 15 июня в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение. По словам синоптиков, ожидаются грозы, а в отдельных районах еще град и шквалы.

Вас также могут заинтересовать новости: