Она обратила внимание на изменчивость антициклонов.

Синоптик расстроила прогнозом относительно того, когда в Украине ждать традиционного осеннего потепления, а по-народному, на бабье лето.

По словам метрологини из Укргидрометцентра Натальи Птухи, обычно это явление приходит к нам после того, как начинают бить первые "морозы", как маленькая оттепель после понижения температуры. Однако первая половина сентября оказалась на удивление теплой. По сути, мы все еще находимся в фазе метереологического лета.

"Метеорологическая осень у нас еще не наступила, потому что это когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето", - заявила Птуха 24 Каналу.

Она напомнила, что обычно первые антициклоны приходят в Украину в конце сентября или октября, и только после наступает бабье лето.

"То, что у нас сейчас, нельзя назвать бабьим лето. Ведь это просто продолжение, скажем так, мягкий переход от лета к осени, удержание средней погоды", - подчеркнула синоптик.

Народный синоптик заявила, что в Украине уже наступило бабье лето

Напомним, 2 сентября народный синоптик Наталья Диденко сделала противоположное заявление о "бабьем лете". Она считает, что первые проявления этого осеннего явления мы уже видели. По ее словам, бабье лето продлилось примерно до 11 сентября. Как известно, первая половина сентября запомнилась украинцам жарой в 30 градусов.

Несмотря на то, что на улице уже стало немного свежее, Наталья Птуха предупреждала, что сегодня в центральных областях Украины снова потеплеет до +29 ... + 31 градусов.

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