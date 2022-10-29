По данным синопитков, на выходных в Украине еще будет тепло, а вот в последний день октября ожидается похолодание.

В ближайшие трое суток на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, лишь кое-где пройдут небольшие дожди. А в последний день октября в Украине похолодает.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня днем на северо-востоке, а завтра, 30 октября, в восточных, юго-восточных областях и в Карпатском регионе пройдут небольшие дожди.

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Ночью и утром в западной и восточной части Украины местами ожидаются туманы. Скорость ветра будет в диапазоне 5-10 м/с. На выходных температура ночью составит +4°...+10°, днем будет до +12...+18°.

В понедельник ожидается похолодание. По данным Укргидрометцентра, 31 октября температура ночью упадет до +1°...+7°, а днем столбики термометров будут показывать +8°...+14°.

В Украине ожидается похолодание - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, закончится октябрь похолоданием, которое почувствуют жители всей Украины, кроме большинства западных областей. 31 октября ожидается сухая погода, однако температура на востоке упадет до +9°, немного теплее будет на севере, +9°...+12°. В центральных областях ожидается от +9° до +14°, на юге будет +12°...+14°. Самая теплая погода ожидается в западных областях Украины, где днем воздух прогреется до +13°...+18°. Также прохладнее станут ночи.

О похолодании в конце октября говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, сегодня в Украине будет очень тепло, а в воскресенье похолодает.

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