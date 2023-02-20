Сильные морозы в Украине будут держаться несколько суток подряд.

Ближайшей недели в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. Местами температура будет опускаться до почти -15 градусов. Такой прогноз на неделю обнародовал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По словам синоптика, будет происходить периодическая смена циклонической деятельности на антициклоническую и наоборот.

"В начале недели ожидается выход очередного атлантического циклона, который принесет на всю территорию Украины осадки в виде дождя и снега", - говорит синоптик.

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Начиная со среды в результате поступления арктического воздуха с севера, температура существенно снизится, особенно на Левобережье Украины и усилится влияние антициклона. По данным синоптика, ночью 22 февраля на крайнем севере страны температура будет опускаться до -11...-6 °С. 23 февраля температура ночью в северных и восточных областях будет аж -14...-9 °С. В пятницу морозы до -12...-7 °С останутся только в восточных областях.

"Однако уже в конце недели циклоническая деятельность по Атлантике возобновится", - спрогнозировал специалист.

В Украине ожидается неустойчивая погода - что известно

По данным Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине будет нестабильной и разнообразной. Периоды потепления будут чередоваться с похолоданием, а осадки будут сменяться солнечной и сухой погодой.

Перед выходными и на выходных снова потеплеет и вернутся дожди и мокрый снег, а в конце недели погода начнет стабилизироваться.

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